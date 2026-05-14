V Dubnici nad Váhom pribudnú na mestské budovy fotovoltické elektrárne
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 14. mája (TASR) - Dubnická radnica nainštaluje na sedem mestských budov nové fotovoltické elektrárne. Takmer 700 fotovoltických panelov nainštalujú v tomto a budúcom roku. Informoval o tom primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf.
Samospráva nainštaluje fotovoltické elektrárne na strechách dvoch základných a dvoch materských škôl, na budovách zariadenia pre seniorov, na stanici mestskej polície, ako aj na telocvični, ktorú využíva centrum voľného času. Táto elektráreň bude hradená z vlastných zdrojov mesta. Mesto zároveň zrekonštruuje zastaranú budovu telocvične bývalej II. základnej školy, ktorá dnes slúži prevažne krúžkovej činnosti Centra voľného času (CVČ) v Dubnici nad Váhom.
Na šesť fotovoltických elektrární a tiež na rekonštrukciu budovy telocvične na Partizánskej ulici získalo mesto nenávratné finančné zdroje z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry v rámci operačného programu Slovensko vo výške 1,25 milióna eur. Z toho 644.000 eur na zníženie energetickej náročnosti telocvične a 605.000 eur na inštaláciu fotovoltických panelov.
„Získanie nenávratných finančných zdrojov je ďalšou dobrou správou pre naše mesto. Ide o takmer 700 panelov, ktoré nainštalujeme na strechy mestských budov, prinesú ďalšiu rapídnu úsporu verejných financií, očakávanú na úrovni 30, možno až 40 percent,“ priblížil primátor.
Zámerom mesta je aj zdieľanie nespotrebovanej elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov do budov s vyššími nárokmi na spotrebu (mestská plaváreň, zimný štadión).
Mesto Dubnica nad Váhom už aj v súčasnosti využíva energiu z obnoviteľných zdrojov energie, a to práve vo forme fotovoltických elektrární na budovách vo vlastníctve mesta. Dokopy viac ako dvestovka fotovoltických panelov sa nachádza na budove radnice, domu kultúry, technických služieb mesta, národnej kultúrnej pamiatky Chateau Mignon či budúceho co-workingu.
