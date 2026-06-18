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V Dubnici nad Váhom pribudol nájomný dom s 36 bytmi
ŠFRB poskytol na realizáciu projektu úver vo výške 1.157.160 eur s úrokovou sadzbou jedno percento a lehotou splatnosti 40 rokov.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 18. júna (TASR) - Možnosti bývania v Dubnici nad Váhom sa rozšírili o nájomný dom s 36 bytmi. Projekt, ktorý poskytne nový domov desiatkam domácností, realizovala samospráva s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB). Zrekonštruovaný bytový dom na Okružnej ulici slávnostne odovzdali do užívania vo štvrtok. TASR o tom informoval riaditeľ odboru personalistiky, stratégie a komunikácie ŠFRB Pavol Čorba.
„Každý nový byt znamená pre niekoho novú životnú príležitosť. Nájomné bývanie pomáha mladým rodinám, pracujúcim aj seniorom nájsť stabilné bývanie za dostupných podmienok. Teší nás, že aj Dubnica nad Váhom patrí medzi mestá, ktoré aktívne využívajú možnosti podpory zo ŠFRB na rozvoj svojho bytového fondu,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
ŠFRB poskytol na realizáciu projektu úver vo výške 1.157.160 eur s úrokovou sadzbou jedno percento a lehotou splatnosti 40 rokov.
Nový bytový dom v Dubnici nad Váhom označil Čorba za ďalší úspešne odovzdaný projekt, ktorý zároveň potvrdzuje rastúci záujem samospráv o nájomné bývanie ako nástroj pri riešení bytových potrieb obyvateľov.
„Každý nový byt znamená pre niekoho novú životnú príležitosť. Nájomné bývanie pomáha mladým rodinám, pracujúcim aj seniorom nájsť stabilné bývanie za dostupných podmienok. Teší nás, že aj Dubnica nad Váhom patrí medzi mestá, ktoré aktívne využívajú možnosti podpory zo ŠFRB na rozvoj svojho bytového fondu,“ uviedol generálny riaditeľ ŠFRB Milan Lipka.
ŠFRB poskytol na realizáciu projektu úver vo výške 1.157.160 eur s úrokovou sadzbou jedno percento a lehotou splatnosti 40 rokov.
Nový bytový dom v Dubnici nad Váhom označil Čorba za ďalší úspešne odovzdaný projekt, ktorý zároveň potvrdzuje rastúci záujem samospráv o nájomné bývanie ako nástroj pri riešení bytových potrieb obyvateľov.