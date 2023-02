V Dubnici nad Váhom sa v utorok začne jarný zber objemného odpadu

Dubnica nad Váhom 2. februára (TASR) – V Dubnici nad Váhom odštartuje v utorok (7. 2.) jarný zber objemného odpadu. Informovala o tom vedúca odpadového hospodárstva Technických služieb mesta (TSM) Gabriela Záhorcová.



Jarný zber objemného odpadu organizuje radnica v spolupráci s TSM. Odštartuje počas najbližšieho utorka v lokalite Za traťou a bude pokračovať ďalších šesť týždňov vždy v pondelok v rôznych lokalitách mesta až do 20. marca.



"Obyvateľov prosíme, aby objemný odpad vykladali ku kontajnerovým stojiskám vždy v predvečer dňa zberu v uvedenej lokalite, najneskôr však do 7.00 h v deň zberu," informovala Záhorcová.



Ako dodala, do kategórie objemného odpadu patria demontovaný nábytok, dvere, dosky, umývadlá, WC, koberce, matrace. Nepatria doň stavebný odpad, pneumatiky, elektroodpad a nebezpečný odpad.