V Dubnici nad Váhom si pripomenuli výročie brutálnej vraždy 26 Rómov

Dubnica nad Váhom 24. februára (TASR) - Udalosti spred 80 rokov musia byť pre nás mementom, aby sme nedopustili návrat nacionalizmu a považovania niektorých ľudí za menejcenných len preto, že sa narodili v nevýhodných podmienkach. Pri príležitosti pietnej spomienky na brutálnu vraždu Rómov v Dubnici nad Váhom to povedala Zuzana Kumanová z občianskeho združenia (OZ) In Minorita.



"Pripomenuli sme si 80. výročie zavraždenia 26 chorých Rómov zo zaisťovacieho tábora v Dubnici nad Váhom, ktorých nemecké velenie tábora zavraždilo 23. februára 1945 v časti Dubnice nad Váhom Údolie," priblížila Kumanová.



Na sklonku vojny vznikol v Dubnici nad Váhom zaisťovací tábor, z ktorého mali Rómov deportovať do vyhladzovacích táborov. V tábore sa rozšíril týfus, čo spôsobilo, že sa tábor dostal do karantény a k deportáciám nedošlo. Viac ako 40 chorých zomrelo priamo v tábore a 26 chorých brutálne zavraždili.



Dňa 23. februára 1945 pod zámienkou prepravy do nemocnice naložili šesť chorých žien a 20 mužov na nákladné auto a odviezli ich do areálu miestnej zbrojovky. Tam ich postrieľali a nahádzali do spoločného hrobu.



Na mieste cintorína v areáli zbrojovky robotníci krátko po skončení vojny osadili kríž z delových nábojníc a v roku 2007 tu z iniciatívy OZ In Minorita vznikol pamätník s menami zavraždených.