V Dubnici nad Váhom vznikne trieda pre deti s autizmom
Termín, miesto, spôsob a podmienky prijatia zverejňuje každá základná škola, pre podrobnejšie informácie preto mesto odporúča sledovať vývesky a webové sídla školy.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 25. marca (TASR) - Zápis prvákov do základných škôl (ZŠ) v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Dubnica nad Váhom bude 8. a 9. apríla. Novinkou v nasledovnom školskom roku bude otvorenie triedy prvého ročníka pre deti s poruchou autistického spektra bez mentálneho postihnutia na ZŠ s MŠ Pod hájom. Informovala o tom hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.
Rodičia a zákonní zástupcovia detí môžu budúcich školákov prihlásiť cez informačný systém verejnej správy ePrihlášky, ktorý bude dostupný od 1. apríla do 30. apríla, osobne v konkrétnej základnej škole alebo elektronickým podaním do elektronickej schránky školy alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
„Termín, miesto, spôsob a podmienky prijatia zverejňuje každá základná škola, pre podrobnejšie informácie preto odporúčame sledovať vývesky a webové sídla školy, do ktorej sa rodičia rozhodnú svoje dieťa zapísať,“ doplnila hovorkyňa.
Novinkou je podľa nej štátny systém ePrihlášok. Pre mnohých rodičov môže predstavovať stres, radnica sa preto rozhodla, že tento rok ešte zápis ponechá v takých formách, v akých prebiehal pominulé roky a rozšíria ich o novú formu ePrihlášok.
„Podstatné je, aby v deň zápisu rodič, resp. zákonný zástupca spolu s dieťaťom prišiel do danej školy. V deň zápisu už môžu mať vyplnenú ePrihlášku alebo môžu vytlačenú a vyplnenú prihlášku fyzicky priniesť so sebou, prípadne ju vyplniť priamo počas zápisu,“ vysvetľuje vedúca oddelenia školstva v Dubnici nad Váhom Zdena Bunčáková.
Rodičia a zákonní zástupcovia detí môžu budúcich školákov prihlásiť cez informačný systém verejnej správy ePrihlášky, ktorý bude dostupný od 1. apríla do 30. apríla, osobne v konkrétnej základnej škole alebo elektronickým podaním do elektronickej schránky školy alebo elektronickým dokumentom, ktorý je autorizovaný kvalifikovaným elektronickým podpisom.
„Termín, miesto, spôsob a podmienky prijatia zverejňuje každá základná škola, pre podrobnejšie informácie preto odporúčame sledovať vývesky a webové sídla školy, do ktorej sa rodičia rozhodnú svoje dieťa zapísať,“ doplnila hovorkyňa.
Novinkou je podľa nej štátny systém ePrihlášok. Pre mnohých rodičov môže predstavovať stres, radnica sa preto rozhodla, že tento rok ešte zápis ponechá v takých formách, v akých prebiehal pominulé roky a rozšíria ich o novú formu ePrihlášok.
„Podstatné je, aby v deň zápisu rodič, resp. zákonný zástupca spolu s dieťaťom prišiel do danej školy. V deň zápisu už môžu mať vyplnenú ePrihlášku alebo môžu vytlačenú a vyplnenú prihlášku fyzicky priniesť so sebou, prípadne ju vyplniť priamo počas zápisu,“ vysvetľuje vedúca oddelenia školstva v Dubnici nad Váhom Zdena Bunčáková.