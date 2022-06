V Dubnici nad Váhom začali s obnovou vodorovného dopravného značenia

Dubnica nad Váhom 6. júna (TASR) - Samospráva Dubnice nad Váhom začala s prvou etapou obnovy vodorovného dopravného značenia. Dodávateľ prác by ju mal dokončiť do 31. júla. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Veronika Valuchová.



Vysúťažený zhotoviteľ začal najskôr s vyznačovaním stredových čiar na miestnych komunikáciách a s vyznačením priechodov pre chodcov. "V závislosti od počasia by sa mal približne po týždni zamerať na parkovacie miesta a miesta pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím," načrtol Miroslav Faltejsek z referátu dopravy mestskej radnice.



Dodávateľ bude rovnako podľa neho obnovovať aj vodorovné dopravné značenie obmedzujúce státie najmä tam, kde je to z hľadiska bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky nebezpečné. "Taktiež na miestach pre zabezpečenie dostatočných rozhľadových pomerov vodičov, napríklad pri výjazde na nadradený komunikačný systém, pri vychádzaní z miesta ležiaceho mimo cesty, na autobusových zastávkach a pri nádobách na komunálny odpad," doplnil Faltejsek.



Druhá etapa obnovovania vodorovného dopravného značenia sa začne v druhej polovici augusta, zameraná bude na dokončenie vyznačenia parkovacích miest a podľa potreby na vyznačenie miest v súvislosti so zaistením bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky na miestnych komunikáciách.