V Dubnici nad Váhom začali s výstavbou stojísk pre zdieľané bicykle

Dubnica nad Váhom 23. augusta (TASR) – V Dubnici nad Váhom začali s výstavbou 13 stojísk pre zdieľané bicykle. Umiestnené budú na frekventovaných miestach v meste, ale aj v mestskej časti Prejta. Do prevádzky ich uvedú po dodaní 78 zdieľaných bicyklov.



Ako informoval primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf, systém zdieľaných bicyklov je čoraz populárnejší v mnohých európskych, ale aj slovenských mestách. Dubnická samospráva chce taktiež ponúknuť obyvateľom alternatívnu a ekologickú formu dopravy.



„Aj zavedenie systému zdieľaných bicyklov v meste je jedným z krokov, ktorým chceme Dubničanov a návštevníkov mesta motivovať k tomu, aby vymenili autá za bicykle. Okrem toho momentálne prebieha príprava verejného obstarávania, vďaka ktorému sa budeme môcť v budúcom roku prepraviť do mestskej časti Prejta po novej cyklotrase. Rovnako finalizujeme so zástupcami Cyklokoalície, o. z., plán trasovania a realizácie cyklotrás, ktoré by mali prepojiť jednotlivé časti mesta,“ uviedol Wolf.



Ako dodal, cyklotrasy v meste prepoja sídlisko Pod hájom so železničnou stanicou a Kolonky od OD Tesco až po Rozptyl vrátane škôl a priemyselných parkov, ktoré sa v týchto lokalitách nachádzajú.



Investícia na vybudovanie stojísk je viac ako 43.000 eur, financie na projekt získala samospráva z Integrovaného regionálneho operačného programu z dielne Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.