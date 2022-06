V Dubnici nad Váhom začali s výstavbou cyklotrasy do časti Prejta

Dubnica nad Váhom 14. júna (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom začalo s výstavbou prvej segregovanej cyklotrasy na území mesta. Spojí centrum mesta s mestskou časťou Prejta. Informoval o tom primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf. Cyklotrasa bude dlhá takmer tri kilometre, určená bude výhradne pre cyklistov, jej šírka bude tri až 3,5 metra. Dokončená by mala byť do deviatich mesiacov.



"Ide o prvú segregovanú cyklotrasu na území mesta. Aj vzhľadom na nedávno spustený systém zdieľaných bicyklov cítime potrebu budovať v Dubnici nad Váhom ďalšie segregované cyklotrasy, či už cykloturistické alebo cyklodopravné. Máme spracovanú štúdiu cyklotrás pre celé mesto a z nej budeme postupne jednotlivé úseky projektovať, súťažiť a napokon pristupovať k ich realizácii," skonštatoval primátor.



Podľa vedúcej oddelenia verejného obstarávania dubnickej radnice Evy Granátovej cyklotrasa do Prejty bude prvou bezpečnou spojnicou mesta a mestskej časti. Doteraz ňou bola najmä frekventovaná štátna cesta I/61, po ktorej denne prejde viac ako 20.000 vozidiel. Nová cyklotrasa vedie záhradkárskou oblasťou a na jej trase sa nachádza napríklad Reimova krypta, židovský cintorín či vojenské bunkre.



"Cyklotrasa nebude prístupná verejnej automobilovej doprave, s výnimkou vjazdov na priľahlé pozemky záhrad. Pôjde o dvojpruhovú obojsmernú, no smerovo nerozdelenú cyklistickú komunikáciu. Prístup motorovým vozidlám vo vybratých úsekoch bude zamedzený dopravnými zariadeniami a dopravným značením," priblížila Granátová s tým, že napojenia na existujúce komunikácie budú bezbariérové.



Na výstavbu cyklotrasy získala dubnická samospráva nenávratný finančný príspevok z Integrovaného regionálneho operačného programu vo výške 824.000 eur. Cyklotrasa bude mať v mestskej časti Prejta priamu nadväznosť na autobusovú zastávku, v meste sa cez Štúrovu ulicu pripojí na miestnu komunikáciu smerujúcu k sídliskám a do samotného centra s občianskou infraštruktúrou. Komunikácia sa stane zaujímavou dopravnou tepnou nielen pre cykloturistov, ale aj pre ľudí dochádzajúcich za prácou do firiem v priemyselných areáloch ZŤS a ZVS.