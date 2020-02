V Dubnici nad Váhom zrekonštruujú atletickú dráhu

Dubnica nad Váhom 10. februára (TASR) – Mesto Dubnica nad Váhom zrekonštruuje šesťdráhový atletický ovál na tamojšom futbalovom štadióne. Na rekonštrukciu získala samospráva od Slovenského atletického zväzu finančný príspevok vo výške 250.000 eur.



Ako informoval primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf, celkové náklady na rekonštrukciu štadióna dosiahnu približne 416.000 eur, mesto sa na celkovej investícii bude podieľať sumou 166.000 eur.



„Budeme rekonštruovať atletickú dráhu, ktorú máme v našom meste už od roku 2001. Je opotrebovaná a vyžaduje si rekonštrukciu. V opačnom prípade by sme prišli o atlétov, ale aj o významné atletické podujatia celoslovenského charakteru, ktoré organizujeme. Atletiku máme v Dubnici tak historicky danú, členská základňa nášho atletického združenia je okolo 500 členov,“ priblížil Wolf s tým, že po rekonštrukcii sa budú môcť v Dubnici konať aj medzinárodné podujatia.



Ako dodal, v tomto roku budú súťažiť projekčné práce, dodávateľa, so začiatkom rekonštrukcie by sa malo začať v budúcom roku.