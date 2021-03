V Dubnici za viac ako 200.000 eur zrekonštruujú športový areál ZŠ

Dubnica nad Váhom 9. marca (TASR) – Dubnická radnica zrekonštruuje z vlastných zdrojov športový areál Základnej školy (ZŠ) s Materskou školou (MŠ) Centrum I. Náklady na modernizáciu športoviska dosiahnu viac ako 200.000 eur.



Ako informoval primátor Dubnice nad Váhom Peter Wolf, po obnove multifunkčnej hracej plochy, atletickej dráhy a pieskového doskočiska bude športovisko funkčnejšie, bezpečnejšie a estetickejšie.



„Rovnaký zámer máme so školskými športoviskami aj na dvoch ďalších základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta. Ihriská slúžili školám mnohé roky dobre, no už sú opotrebované, ich technický stav nevyhovuje požiadavkám, nehovoriac o aspekte bezpečnosti či estetickom ráze. Verím, že aj takto sa nám podarí viac detí motivovať k pohybu a aktívnemu tráveniu voľného času,“ uviedol Wolf.



Stavebné práce sa začali tento mesiac. Obnovené športovisko by mali odovzdať do konca mája. Škvaru na atletickom ovále nahradia striekaným tartanom. Multifunkčnú hraciu plochu, ktorá je teraz kompletne asfaltová, nahradí umelá tráva s prvkami určenými na loptové hry.