V Dubnici začali s inštaláciou stanovíšť pre zdieľané bicykle

Dubnica nad Váhom 3. februára (TASR) – V 13 vybraných lokalitách Dubnice nad Váhom začala radnica s inštaláciou stanovíšť pre systém zdieľaných bicyklov. Postupne na stanovištiach pribudnú stojany a v záverečnej fáze 78 bicyklov.



Ako informovala Eva Granátová z oddelenia verejného obstarávania a strategického rozvoja mesta, systém zdieľaných bicyklov podporený z Integrovaného regionálneho operačného programu by mesto Dubnica nad Váhom chcelo uviesť do prevádzky už v jarných mesiacoch. Spusteniu tzv. bikesharingu predchádza montáž cyklostojanov.



„Momentálne máme zvolené stojiská napojené na elektrickú energiu, nainštalovaná je informačná časť stojanov spolu s mapkou jednotlivých stojísk. V závislosti od počasia a poveternostných podmienok budú postupne pribúdať samotné stojany na bicykle,“ doplnila Granátová.



Ako dodala, mesto muselo pri výbere umiestnenia stojanov prihliadať okrem vhodnej lokality aj na to, aby boli umiestnené na mestských pozemkoch a nachádzali sa v blízkosti verejného osvetlenia.