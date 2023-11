V Dubnici začnú testovať modulárnu jednotku na parkovanie bicyklov

Dubnica nad Váhom 7. novembra (TASR) - V Dubnici nad Váhom začnú tento mesiac testovať prototyp inteligentnej modulárnej jednotky na parkovanie bicyklov. Projekt v hodnote 35.000 eur je financovaný Iniciatívou Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT). Informoval o tom Peter Ďurík z oddelenia strategického rozvoja dubnickej radnice.



Mesto sa zapojilo do tretieho ročníka súťaže Rapid Applications for Transport (RAPTOR), v rámci ktorej sa s podporou EÚ vytvárajú a testujú riešenia pre rôzne výzvy mestskej mobility. Cieľom samosprávy bolo nájsť účinný spôsob parkovania bicyklov v meste.



Riešenie predstavil rumunský startup Rastel, ktorý má tento týždeň v Dubnici začať s inštaláciou pilotného prototypu modulárnej, inteligentnej a bezpečnej parkovacej jednotky pre bicykle. Obyvateľom mesta by ju mali sprístupniť v polovici novembra.



"Počas novembra bude mesto testovať jeden z modulárnych digitálnych prvkov Rastel, ktorý bude umiestnený pri základnej škole na sídlisku Centrum I. Obyvatelia si tam budú môcť odložiť svoj bicykel na pár minút i dlhodobejšie. Nebudú tak musieť bicykle skladovať v pivniciach či na balkónoch," priblížil Ďurík.



V prípade pilotnej verzie parkovacích jednotiek je cieľom zistiť, či by podobné riešenie pomohlo zlepšiť a podporiť bezpečnejšiu, udržateľnejšiu a pohodlnejšiu mikromobilitu v Dubnici nad Váhom.