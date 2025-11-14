< sekcia Regióny
V dubnickej mestskej časti vymení radnica za 140.000 eur osvetlenie
V mestskej časti Prejta radnica nedávno zrekonštruovala chodníky a zrenovovala rozhlas, s ktorého obsluhou pomáha umelá inteligencia.
Autor TASR
Dubnica nad Váhom 14. novembra (TASR) - Dubnická radnica vymení verejné osvetlenie v mestskej časti Prejta. Mesto vymení všetky svetelné body za úsporné LED svietidlá a približne 4,5 kilometra káblového vedenia. Informoval o tom dubnický primátor Peter Wolf.
„Plánom samosprávy je vymeniť všetky svetelné body verejného osvetlenia vrátane kompletného káblového vedenia. Nové LED svietidlá budú ekologickejšie a úspornejšie, čo sa prejaví v množstve ušetrených verejných financií. Zvýši sa tiež bezpečnosť obyvateľov,“ priblížil primátor s tým, že celková investícia bude asi 140.000 eur, nové osvetlenie by malo začať slúžiť do dvoch mesiacov.
V mestskej časti Prejta radnica nedávno zrekonštruovala chodníky a zrenovovala rozhlas, s ktorého obsluhou pomáha umelá inteligencia. Na úsporu verejných prostriedkov v Prejte má vplyv aj obnova kúrenia v spoločenskom dome. Mestská investícia v hodnote približne 15.000 eur nahradila starý a nekomfortný systém plynových radiátorov.
