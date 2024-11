V Dubovanoch potvrdili nález lochu, mohol by pochádzať z 18. storočia

Dubovany 6. novembra (TASR) - Pamiatkari z Krajského pamiatkového úradu (KPÚ) Trnava potvrdili nález lochu s prepadnutým stropom. Stalo sa tak po obhliadke podzemnej dutiny pri cintoríne v Dubovanoch (okres Piešťany), ktorú v lete odhalil prepad pôdy. Loch by mohol pochádzať z 18. storočia. Našli aj niekoľko keramických črepov z nádob, jeden je z mladšej doby železnej. TASR to uviedol Matúš Sládok z KPÚ Trnava.



Pamiatkari objekt zdokumentovali, nepodarilo sa im to však v celom rozsahu. Statik totiž pre pokračujúce opadávanie nadložia a jeho umiestnenie v blízkosti rodinného domu a cesty nariadil jeho zasypanie. Dom, s ktorým susedil, zachytáva už katastrálna mapa z roku 1912. Podľa Sládoka však súvisí skôr so starším domom a cestou, ktoré zaznamenalo už Prvé vojenské mapovanie v rokoch 1782 až 1784.



V súvislosti s nálezmi dodal, že nájdený črep nesúvisí s lochom, ale indikuje staršie nálezisko v jeho mieste alebo v okolí. Na Slovensku sa podľa neho archeologickému výskumu lochov doposiaľ nikto nevenoval. Prepadliny do lochov mimo intravilánov súčasných obcí by mohli indikovať zaniknuté osídlenie, ktoré nemusí byť doposiaľ známe. "Je preto dôležité, aby takýto nález, napríklad prepadlinu na poli, nálezca oznámil príslušnému krajskému pamiatkovému úradu," vysvetlil.



Loch je na Slovensku známy ako umelo vytvorený, nevymurovaný alebo len čiastočne vymurovaný podzemný priestor v tvare chodieb a miestností. "Slúžili najmä ako sklady potravín a v čase nepokojov ako úkryty," doplnil Sládok.