V Dúbravke došlo k úniku plynu, situácia je pod kontrolou
Príslušné zložky prijali potrebné opatrenia a na mieste sa realizujú zabezpečovacie práce.
Autor TASR
Bratislava 25. februára (TASR) - V okolí domu služieb v bratislavskej mestskej časti Dúbravka došlo v stredu podvečer k úniku plynu pri výkopových prácach v súvislosti s revitalizáciou verejného priestoru. Na mieste okamžite zasahovali všetky záchranné zložky a pracovníci Slovenského plynárenského priemyslu. Situácia je pod kontrolou a nepredstavuje ohrozenie pre obyvateľov. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.
Obyvateľov prosí o pokoj a rešpektovanie pokynov zasahujúcich zložiek. Príslušné zložky prijali potrebné opatrenia a na mieste sa realizujú zabezpečovacie práce. Priebeh udalosti preveroval a riešil aj starosta Dúbravky Martin Zaťovič.
