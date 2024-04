V Dúbravke plánujú rekonštruovať športový areál Harmincova

Bratislava 1. apríla (TASR) - V bratislavskej Dúbravke plánujú rekonštruovať a modernizovať športový areál Harmincova. Správa telovýchovných a rekreačných zariadení hlavného mesta SR Bratislavy vyhlásila na rekonštrukciu tender za vyše 600.000 eur bez DPH. Vyplýva to z výzvy na predkladanie ponúk, ktorú zverejnili vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO).



"Predmetom zákazky sú stavebné práce a dodávka tovarov spojených s rekonštrukciou, modernizáciou, technickým zhodnotením športovej infraštruktúry športového areálu Harmincova," uviedli v súťažných podkladoch. Zákazka je rozdelená do niekoľkých častí ako napríklad rekonštrukcia kotolne, rekonštrukcia športovej haly či športový povrch na inline hokej a hokejbal. Celkovo je rozdelená do siedmich častí.



V športovej hale na Harmincovej ulici sa plánuje predovšetkým výmena starého, znehodnoteného športového povrchu za nový a kvalitný. "S výmenou športového povrchu súvisí aj oprava a maľovanie stien, montáž sietí, ktoré budú tvoriť ochrannú bariéru pre okenné otvory a prestavba súčasných radiátorov," ozrejmila správa.



Podotkla, že aktuálne je v hale športový povrch určený na tenis, ktorý sa dlhším používaním aj na iné športy javí na viacerých miestach výrazne opotrebovaný a stáva sa šmykľavým, čo vplýva na bezpečnosť pri športovaní.



Plánuje sa tiež modernizácia osvetlenia. Chcú nahradiť jestvujúce svietidlá haly s výbojkovými zdrojmi s nízkou účinnosťou za nové s LED zdrojmi. "Navrhovaná modernizácia predstavuje výmenu svietidiel, nové káblové rozvody a nový rozvádzač osvetlenia ľadovej plochy," dodala v opise zákazky.