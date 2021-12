V Dúbravke príde deti pozdraviť Mikuláš pod okná materských škôl

Bratislava 2. decembra (TASR) – V bratislavskej Dúbravke zavíta tento rok Mikuláš pod okná materských škôl. S mikulášskou nádielkou obíde v pondelok (6. 12.) všetkých 12 škôlok. TASR o tom informovala hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová.



Vianočnú atmosféru v uliciach mestskej časti dotvorí aj sviatočné osvetlenie. Na Mikuláša sa zapne osvetlenie aj na živých vianočných stromčekoch pred Domom kultúry (DK) Dúbravka i pred miestnym úradom na Žatevnej ulici.



Rozsvecovanie dúbravského vianočného stromčeka je naplánované na pondelok o 17.00 h, obyvatelia to budú môcť sledovať online na sociálnej sieti. "Chceme aspoň krátkym videom a koledou priniesť trošku vianočnej atmosféry. Svetielka aspoň symbolicky predznamenajú blížiace sa sviatky a prinesú hrejivý pocit do domovov Dúbravčanov," skonštatoval starosta Dúbravky Martin Zaťovič.



Sviatočné osvetlenie by malo v Dúbravke svietiť do 6. januára 2022.