V Dúbravke sa do dvora škôlky spustilo nezabrzdené auto

Bratislava 27. novembra (TASR) – V bratislavskej Dúbravke sa samovoľne pohlo auto bez šoféra. K udalosti, ktorá sa zaobišla bez ohrozenia zdravia či života, došlo pri materskej škole Švantnerova. Nezabrzdené auto zišlo z kopčeka až na dvor škôlky, práve vtedy tam ale nikto nebol. Auto zastavila borovica v areáli. Mestská časť o tom informuje na sociálnej sieti.



“Po kontrole zamestnankýň z oddelenia životného prostredia dúbravského miestneho úradu to vyzerá, že to strom prežil len so škrabancami, menšie poškodenie kmeňa bolo zároveň ošetrené,“ informuje samospráva.



V Dúbravke tak zažili menšiu reminiscenciu prípadu svojvoľného pohybu autobusu MHD, ktorý v máji 2018 spôsobil materiálne škody. K vtedajšiemu incidentu došlo na Repašského ulici, keď na zastávke vodič kontroloval poruchu dverí a nezatiahol ručnú brzdu. Autobus, ktorý prešiel až po križovatku Drobného – Trhová, pri jazde poškodil dve osobné motorové vozidlá, niekoľko dopravných značení, lavičky, smetný kôš, stĺpiky a zeleň.