V Dúbravke sa prvýkrát koná bábkový festival Za 7 horami

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jana Vodnáková

Bratislava 24. augusta (TASR) - Festival Za 7 horami sa v nedeľu po prvý raz koná v Dúbravke - mestskej časti Bratislavy. Dúbravský bábkový festival ponúkne deň plný rozprávok a vzdelávania. Ako ďalej informujú organizátori, podujatie sa začne rozprávkovým sprievodom o 10.30 h spred domu kultúry. Dejiskom festivalového programu bude miestny amfiteáter. Vstup je voľný.

Na festivale sa predstavia Základná umelecká škola (ZUŠ) Eugena Suchoňa, Divadlo Z kufra von, záhady mágie predvedie kúzelník Jaro a Apečko ukáže deťom, ako zachrániť život (nielen) pande.

V popoludňajšom programe sú pre deti pripravené súťaže o ceny, Leví tanec klub uvedie Leví tanec z Vietnamu, Divadlo Už predstavenie Nebojsa a Divadlo Dvor zázrakov rozprávku Deravý mešec. Festival uzavrie Divadlo Už s predstavením Husár a čert.

Vo festivalovom areáli organizátori zabezpečili aj ďalšie aktivity, medzi nimi sú tvorba zábavných balónov, maľovanie na tvár, čítanie kníh či rôzne zábavno-vzdelávacie hry. Chýbať nebude zdravotná zóna.

Celý program festivalu bábkových divadiel nájdu záujemcovia na www.za7horami.sk/program/.
