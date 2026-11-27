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V Dúbravke upozorňujú na riziko vyvrátenia stromov
Je i riziko lámania konárov a stromov pod náporom ťažkého a mokrého snehu.
Autor TASR
Bratislava 27. novembra (TASR) - Mestská časť Bratislava- Dúbravka varuje pred rizikom lámania konárov a stromov pod náporom ťažkého a mokrého snehu. Výzvu obyvateľom na zvýšenú opatrnosť adresovala samospráva na sociálnej sieti.
„Viaceré stromy sú preťažené a hrozí ich vyvrátenie. V súčasnosti evidujeme zlomené dreviny na Ulici kpt. Jána Rašu a Ožvoldíkovej, ako aj na Plachého a Vojenskej ulici, kde už hasiči cesty spriechodnili,“ dodala samospráva.
Obyvateľov vyzvala na opatrnosť pri pohybe pod stromami, v parkoch, lesoch a v ich bezprostrednom okolí. „Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa miestam s hustým porastom a nezdržiavajte sa pod stromami,“ dodala mestská časť.
Vo štvrtok (26. 11.) platila na celom území Bratislavy zvýšená výstraha pred snežením.
„Viaceré stromy sú preťažené a hrozí ich vyvrátenie. V súčasnosti evidujeme zlomené dreviny na Ulici kpt. Jána Rašu a Ožvoldíkovej, ako aj na Plachého a Vojenskej ulici, kde už hasiči cesty spriechodnili,“ dodala samospráva.
Obyvateľov vyzvala na opatrnosť pri pohybe pod stromami, v parkoch, lesoch a v ich bezprostrednom okolí. „Pokiaľ je to možné, vyhýbajte sa miestam s hustým porastom a nezdržiavajte sa pod stromami,“ dodala mestská časť.
Vo štvrtok (26. 11.) platila na celom území Bratislavy zvýšená výstraha pred snežením.