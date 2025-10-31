< sekcia Regióny
V Dúbravke začali s búraním starej pošty na Saratovskej ulici
Na mieste bývalého objektu pošty by mal vzniknúť polyfunkčný objekt s názvom Komplex bývania a občianskej vybavenosti Saratovská.
Autor TASR
Bratislava 31. októbra (TASR) - V bratislavskej Dúbravke sa vo štvrtok (30. 10.) začalo s odstraňovaním skeletu bývalej budovy pošty na Saratovskej ulici. „Objekt bol od roku 2008 zatvorený a dlhodobo chátral, postupne sa menil na nebezpečný skelet,“ pripomenula hovorkyňa mestskej časti Bratislava-Dúbravka Lucia Marcinátová.
Vlastník skeletu a pozemkov pod ním má vydané platné búracie povolenie. „Práce sa spustili po vyriešení technických otázok so spoločnosťou Slovak Telekom, ktorá mala v budove umiestnené zariadenia ako vecné bremeno,“ dodala Marcinátová. Dodala, že búracie práce sa realizujú zo strany Saratovskej ulice, pričom pokračovať budú podľa schváleného postupu.
Na mieste bývalého objektu pošty by mal vzniknúť polyfunkčný objekt s názvom Komplex bývania a občianskej vybavenosti Saratovská. Pozostávať má zo štyroch polyfunkčných blokov so šiestimi až 11 nadzemnými podlažiami. Komplex má obsahovať 249 bytov, 46 ateliérov, 24 apartmánov, 20 prevádzok obchodu a služieb, kaviareň, reštauráciu, detské centrum a administratívne priestory.
