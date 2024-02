V Dudinciach chcú od mája tohto roka zriadiť mestskú políciu

Dudince 19. februára (TASR) - V Dudinciach plánujú zriadiť mestskú políciu (MsP). Svoju činnosť by mala začať vykonávať od začiatku mája. "Naším cieľom je zriadiť plnohodnotnú MsP s približne štyrmi členmi," uviedol pre TASR primátor Dudiniec Dušan Strieborný.



Vznik MsP odsúhlasili mestskí poslanci na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva. "V priebehu mesiacov marec - apríl by sme mali prijať všeobecne záväzné nariadenie, ktoré hovorí o zriadení, prevádzke a činnosti MsP," priblížil Strieborný.



Dodal, že náklady na jej zriadenie a činnosť do konca tohto roka predpokladajú vo výške 130.000 eur. Tieto prostriedky chcú získať zo zvýšeného výberu dane za ubytovanie, ktorú od januára tohto roka zvýšili zo sumy 1,5 eura na deň a osobu na dve eurá. Samospráva predpokladá, že vďaka tomu pribudne v mestskej kase tento rok približne o 150.000 eur viac.



Potrebu zriadiť MsP si podľa Strieborného vyžiadala situácia v meste, riešiť má problémy s narúšaním verejného poriadku či parkovaním. MsP kedysi podľa jeho slov v meste pôsobila, v roku 1998 ju však zrušili. "Za môjho pôsobenia sme tieto bezpečnostné veci riešili inštitútom inšpektora verejného poriadku, ale je to už potrebné posunúť na vyššiu úroveň, pretože inšpektori nemali také kompetencie, aké majú mestskí policajti," dodal Strieborný.



Prevádzka MsP nebude nepretržitá, podľa Strieborného však chcú služby rozvrhnúť tak, aby pokrývali tie časti dňa, keď evidujú problémy s narúšaním verejného poriadku. Spolupracovať chcú aj so súkromnou bezpečnostnou službou, ktorú majú zazmluvnené miestne kúpele. Sídlo bude mať MsP v budove mestského úradu.