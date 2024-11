V Dudinciach chcú zrekonštruovať budovu, v ktorej sídli mestský úrad

Dudince 16. novembra (TASR) - V Dudinciach v okrese Krupina pripravuje samospráva rekonštrukciu budovy, v ktorej sídli mestský úrad. Týmto zámerom sa podľa primátora Dušana Strieborného zaoberajú už od roku 2018, museli však najprv vyriešiť viaceré vlastnícke problémy, od vysporiadania pozemkov pod objektom až po odkúpenie časti budovy, v ktorej sídli prevádzka pošty.



"Z našej strany je už podpísaná kúpnopredajná zmluva. Čakáme na podpis zo strany Slovenskej pošty, tak ja verím, že do konca roka bude táto časť budovy odkúpená a nebude tu prekážka na to, aby sme sa mohli zapojiť do nejakej budúcej výzvy," poznamenal pre TASR primátor.



Dodal, že mesto už má v tomto prípade vypracovanú aj projektovú dokumentáciu s rozpočtom. Predpokladaná hodnota zákazky je takmer 1,5 milióna eur. "Rekonštrukcia sa má týkať najmä energetického zhodnotenia budovy," uviedol Strieborný s tým, že budovu chcú zatepliť, vymeniť okná, dvere a namontovať žalúzie. Projekt tiež rieši výmenu vykurovania. Súčasné plynové by mali nahradiť tepelné čerpadlá, na streche chcú inštalovať fotovoltické panely.



"Rekonštrukcia by sa mala týkať aj elektrických rozvodov a osvetlenia," dodal Strieborný s tým, že energetické úspory by mali byť významné a dosiahnuť by mali až dve tretiny zo súčasnej spotreby. V pláne je tiež vybudovanie nového bezbariérového prístupu. Navyše budova si už podľa primátora zaslúži aj nový estetickejší vzhľad.