V Dudinciach je 76 Ukrajincov, ďalší tento mesiac neprišli

Dudince 25. mája (TASR) – V Dudinciach v Krupinskom okrese je v súčasnosti 76 utečencov z Ukrajiny, z toho 42 dospelých a 34 detí. Pre TASR to potvrdila referentka pre sociálnu oblasť dudinského mestského úradu Mária Sládeková s tým, že tento mesiac ďalší ľudia neprišli.



Pripomenula, že ubytovaní sú v súkromných ubytovacích zariadeniach a rodinných domoch. "Núdzové ubytovanie mesto nevytváralo," zdôraznila a informovala, že do dudinskej základnej školy nie je problém prijať nových žiakov. "Škôlka už má kapacitu plnú, je však možnosť umiestniť deti v susednej obci, v Hontianskych Moravciach," poznamenala.



Ministerstvo vnútra SR pre TASR uviedlo, že človek, ktorý má k dispozícii bývanie, je povinný raz mesačne osobne oznámiť obci, že mu oprávnená osoba poskytuje ubytovanie. Rezort vnútra zabezpečuje vyplácanie príspevkov za ubytovanie Ukrajincov na základe prehľadov, ktoré mu samosprávy zašlú. "Splnenie zákonných podmienok na vyplatenie príspevkov podľa zákona o azyle kontrolujú obce," spresnila hovorkyňa rezortu vnútra Zuzana Eliášová.



Sládeková konštatovala, že túto povinnosť si Ukrajinci v Dudinciach plnia. Ako doplnila, samospráva má tabuľku, kde sa jej utečenci podpisujú. "Zapíšem si dátum a je to aj ako príloha k mesačnému výkazu za mesto," ukončila.