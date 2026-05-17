< sekcia Regióny
V Dudinciach otvoria kúpeľnú sezónu hudbou
Podujatie o 15.00 h otvorí vystúpenie ženského hudobného tria Bon Bon Trio, ktoré neskôr na pódiu vystrieda speváčka Gizka Oňová.
Autor TASR
Dudince 17. mája (TASR) - Námestie pri pitných vázach v Dudinciach bude v sobotu 30. mája patriť otvoreniu kúpeľnej sezóny. Program s podtitulom Liečivé tóny hudby ponúkne koncerty aj aktivity pre všetky generácie. TASR o tom informovala marketingová špecialistka Kúpeľov Dudince Andrea Petrušová.
Ako uviedla, podujatie bude mať tento rok aj symbolický rozmer. Pripomenie si 60 rokov od výstavby liečebného domu Rubín, čo odštartovalo éru budovania moderných kúpeľov v Dudinciach.
Podujatie o 15.00 h otvorí vystúpenie ženského hudobného tria Bon Bon Trio, ktoré neskôr na pódiu vystrieda speváčka Gizka Oňová. Večerný blok otvorí o 18.00 h kapela Dora, skupina kombinujúca rockový základ s moderným popovým zvukom.
Večerný blok začne o 20.30 h vystúpením Sama Tomečka & Milujem Slovensko Band. Záver večera bude podľa Petrušovej patriť projektu Queenshow, ktorý sa dlhodobo venuje interpretácii repertoáru skupiny Queen.
„Popri hudobnom programe čaká návštevníkov aj remeselná ulička, občerstvenie či detský svet s kolotočom, maľovaním na tvár a tematickými tetovačkami,“ dodala Petrušová s tým, že vstup na podujatie je voľný.
Ako uviedla, podujatie bude mať tento rok aj symbolický rozmer. Pripomenie si 60 rokov od výstavby liečebného domu Rubín, čo odštartovalo éru budovania moderných kúpeľov v Dudinciach.
Podujatie o 15.00 h otvorí vystúpenie ženského hudobného tria Bon Bon Trio, ktoré neskôr na pódiu vystrieda speváčka Gizka Oňová. Večerný blok otvorí o 18.00 h kapela Dora, skupina kombinujúca rockový základ s moderným popovým zvukom.
Večerný blok začne o 20.30 h vystúpením Sama Tomečka & Milujem Slovensko Band. Záver večera bude podľa Petrušovej patriť projektu Queenshow, ktorý sa dlhodobo venuje interpretácii repertoáru skupiny Queen.
„Popri hudobnom programe čaká návštevníkov aj remeselná ulička, občerstvenie či detský svet s kolotočom, maľovaním na tvár a tematickými tetovačkami,“ dodala Petrušová s tým, že vstup na podujatie je voľný.