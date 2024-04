V Dudinciach otvorili novú rehabilitačnú ambulanciu

Dudince 10. apríla (TASR) - Nedostatočný rozsah služieb v okrese Krupina bol impulzom pre vznik novej rehabilitačnej ambulancie, ktorú koncom minulého mesiaca otvorili v Kúpeľoch Dudince. Andrea Petrušová zo spoločnosti Kúpele Dudince pre TASR uviedla, že je určená pre pacientov z blízkeho regiónu, čo však neznamená, že neprijme aj pacienta z iného okresu, ak si to jeho zdravotný stav a okolnosti budú vyžadovať.



Ako Petrušová podotkla rehabilitačných ambulancií je v okrese málo, často kapacitne nezvládajú nápor pacientov a niekedy ani nie sú prístrojovo či personálne vybavení na to, aby mohli zvládnuť toľkých pacientov. Tí potom musia na rehabilitáciu, s ktorou by sa malo začať čo najskôr, čakať týždne.



"Keďže u nás je vysoko odborný personál, pekné, zrekonštruované priestory a moderné a účinné terapie, chceli sme našu ponuku rozšíriť aj o rehabilitáciu. Myslíme si, že tieto naše prednosti by sme mali využívať čo najviac na plnenie základného poslania našich kúpeľov - prinavracať ľuďom zdravie," poznamenala Petrušová.



Ambulancia je situovaná v liečebnom dome Rubín na prvom poschodí. Prístupná je aj pre imobilných pacientov, dostanú sa sem priestranným výťahom. V liečebnom dome sa nachádza aj balneoterapia, v ktorej budú mať klienti všetky procedúry. Ordinačné hodiny ambulancie sú od utorka do štvrtka v čase od 9.00 do 12.00 h a od 12.30 do 15.00 h a v piatok od 9.00 do 12.00 h a od 12.30 do 13.00 h.



Petrušová doplnila, že pacienti sa na vyšetrenie môžu objednať prostredníctvom internetovej stránky objednatvysetrenie.sk. "Túto možnosť sme zvolili, pretože si môžu pacienti pohodlne vybrať nielen deň, ale aj čas, kedy chcú absolvovať vstupné vyšetrenie," podotkla. Ambulancia má podpísanú zmluvu s poisťovňami Union a Dôvera. "No veríme, že onedlho sa k nim pridá aj najväčšia Všeobecná zdravotná poisťovňa, s ktorou už aktívne komunikujeme," dodala.