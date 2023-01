V Dudinciach sa pre väčšinu odberných miest ceny elektriny nezvýšili

Dudince 16. januára (TASR) – Pre väčšinu odberných miest mesta Dudince v Krupinskom okrese sa ceny elektriny v tomto roku nezvýšili. TASR to potvrdil primátor Dušan Strieborný.



Pripomenul, že verejné obstarávanie na energie robila samospráva vlani vo februári. Platí to aj pre Spojenú školu Dudince. "Vtedy sa nám zvýšili ceny približne trojnásobne v porovnaní s rokom 2021, keď bola suma 52 eur za megawatthodinu (MWh)," spresnil s tým, že väčšinu miest majú vo vysokom tarife. Cena za komoditu je podľa neho 167 eur za megawatthodinu (MWh) bez DPH a distribučných poplatkov. "V porovnaní so súčasnými sú to relatívne dobré ceny," podotkol.



Aj obec Veľká Ves nad Ipľom v okrese Veľký Krtíš má uzatvorené zmluvy na ceny energií i na tento rok. Pre TASR to uviedol starosta Ladislav Kerata. Zdôraznil, že samospráve stúpli náklady už v roku 2022 a to viac ako trojnásobne. Podľa neho to mesačne za všetky odberné miesta obce bolo zo 766 eur na približne 3000 eur. "S takýmito zálohami máme veľké problémy. To, čo sme roky šetrili, sme vlani minuli na energie," konštatoval. Ako doplnil, zatváranie škôlky a ani obecného úradu však v súčasnosti nehrozí. Obec neuvažuje ani nad tým, že jeho zamestnanci budú robiť z domu.