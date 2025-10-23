< sekcia Regióny
V Dudinciach zriadili denné centrum pre obyvateľov
Keďže sa doteraz stretávali v menších priestoroch, mesto im chcelo zabezpečiť dôstojnejšie miesto na ich činnosť.
Autor TASR
Dudince 23. októbra (TASR) - V budove mestského úradu v Dudinciach otvorili denné centrum, ktoré poskytuje priestor pre kultúrne a záujmové aktivity obyvateľov mesta. Využívať ho budú najmä miestni seniori, no primátor Dušan Strieborný uviedol, že prístupný je aj pre ďalšie záujmové skupiny, ako napríklad mamičky s deťmi.
„Táto myšlienka tu skrsla už dávnejšie, pretože v našom meste pôsobí základná organizácia Jednoty dôchodcov, ktorá patrí k najväčším v rámci okresu, čo sa týka počtu členov. Mali sme voči týmto seniorom aj taký záväzok, lebo patria k najaktívnejším organizáciám u nás,“ podotkol Strieborný s tým, že mestu pomáhajú pri organizácii mnohých podujatí.
Keďže sa doteraz stretávali v menších priestoroch, mesto im chcelo zabezpečiť dôstojnejšie miesto na ich činnosť. Preto sa po odkúpení časti budovy od Slovenskej pošty, v ktorej sídli aj mestský úrad, rozhodlo v uvoľnených priestoroch na prízemí otvoriť denné centrum. Celý trakt podľa Strieborného zrekonštruovali na vlastné náklady a pred niekoľkými týždňami aj slávnostne otvorili.
