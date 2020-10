V Dunajskej Strede bude 16 odberných miest, jedno mobilné

Dunajská Streda 30. októbra (TASR) – V Dunajskej Strede sa bude počas víkendu testovať na 16 odberných miestach (OM). Radnica zverejnila ich zoznam na svojich informačných kanáloch s tým, že jedno OM v miestnom Thermalparku bude mobilné, bez potreby testovaných vystúpiť z auta. Mesto odporúča obyvateľom sledovať priebeh testovania na profile radnice na sociálnej sieti a prispôsobiť svoj príchod na OM.



"Niektorí zamestnávatelia očakávajú od svojich zamestnancov, že pôjdu na testovanie. Tak je to aj so samosprávou v Dunajskej Strede. Aj my sme za to, aby učitelia, vychovávatelia z mestských materských a základných škôl sa zúčastnili na testovaní," uviedla radnica. Považuje za mimoriadne dôležité, aby deti a žiaci neboli vystavení nebezpečenstvu.



Mesto zároveň poďakovalo za záujem dobrovoľníkov, ktorí sa prihlásili na pomoc pri testovaní. "Je ich už dostatočný počet, nie je potrebné sa ďalej prihlasovať," informovala.