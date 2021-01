V Dunajskej Strede bude šesť odberových miest

Dunajská Streda 29. januára (TASR) – Okres Dunajská Streda patrí aktuálne k najzasiahnutejším regiónom v oblasti výskytu ochorenia COVID-19, počas nadchádzajúceho víkendu bude opakovať antigénové testovanie obyvateľov. Mesto zverejnilo šesť miest, kde bude 30. januára až 1. februára testy realizovať. Obyvatelia sa môžu vopred objednať na webovej stránke mesta.



Ako uvádza radnica, odberné miesta budú fungovať od 8. do 18. hodiny, v pondelok (1. 2.) od 13. do 18. hodiny.



Po predchádzajúcom skríningu okres Dunajská Streda skončil v rebríčku v rámci SR na 5. mieste. V meste Dunajská Streda bolo identifikované medzi sociálne slabými obyvateľmi Kračanskej cesty vysoké percento infikovaných, zo 172 testovaných bolo 41 pozitívnych, čo je 24,5 percenta. Regionálny úrad verejného zdravotníctva preto vyhláškou nariadil desaťdňovú izoláciu obyvateľov a mesto vyhlásilo zbierku potravín a hygienických potrieb pre tých, ktorí nemôžu lokalitu opúšťať. Dohliada na to polícia.



Regionálna hygienička v Dunajskej Strede nariadila vyhláškou na piatok povinné PCR testovanie všetkých obyvateľov komunitného centra na Kračanskej ceste.