Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 12. október 2025Meniny má Maximilián
< sekcia Regióny

V Dunajskej Strede odovzdajú ocenenia darcom krvi

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na slávnosti budú odovzdané bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety Jána Janského darcom, ktorí opakovane darovali krv a svojím konaním zachránili ľudské životy.

Autor TASR
Dunajská Streda 12. októbra (TASR) - Počas slávnostného podujatia Slovenského Červeného kríža (SČK) odovzdajú v Dunajskej Strede ocenenia darcom krvi. Podujatie sa uskutoční v utorok (14. 10.) o 16.00 h v Makoveczovej sále tamojšieho mestského úradu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zita Ivicze.

Na slávnosti budú odovzdané bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety Jána Janského darcom, ktorí opakovane darovali krv a svojím konaním zachránili ľudské životy. „Počas podujatia Slovenský Červený kríž tradične oceňuje dobrovoľných darcov krvi, ktorí svojím nezištným činom už roky dokazujú, že ľudskosť, solidarita a ochota pomáhať sú stále živé hodnoty,“ priblížila.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Z českých bratov sa počas predvolebnej kampane stali bratranci

Fico: Rozpočet zabezpečí, že verejné financie budú pod kontrolou

BAČOVÁ: Deťom pri ošetrení zubov pomáha, keď lekár nie je v bielom

Vláda schválila návrh rozpočtu na budúci rok