V Dunajskej Strede odovzdajú ocenenia darcom krvi
Na slávnosti budú odovzdané bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety Jána Janského darcom, ktorí opakovane darovali krv a svojím konaním zachránili ľudské životy.
Autor TASR
Dunajská Streda 12. októbra (TASR) - Počas slávnostného podujatia Slovenského Červeného kríža (SČK) odovzdajú v Dunajskej Strede ocenenia darcom krvi. Podujatie sa uskutoční v utorok (14. 10.) o 16.00 h v Makoveczovej sále tamojšieho mestského úradu. TASR o tom informovala hovorkyňa mesta Zita Ivicze.
Na slávnosti budú odovzdané bronzové, strieborné, zlaté a diamantové plakety Jána Janského darcom, ktorí opakovane darovali krv a svojím konaním zachránili ľudské životy. „Počas podujatia Slovenský Červený kríž tradične oceňuje dobrovoľných darcov krvi, ktorí svojím nezištným činom už roky dokazujú, že ľudskosť, solidarita a ochota pomáhať sú stále živé hodnoty,“ priblížila.
