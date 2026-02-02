< sekcia Regióny
V Dunajskej Strede otvorili nové klientske centrum
Dunajská Streda 2. februára (TASR) - Ministerstvo vnútra SR v pondelok otvorilo nové klientske centrum Okresného úradu Dunajská Streda na Jesenského ulici. Stalo sa tak za prítomnosti ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka (Hlas-SD). Ide o šieste klientske centrum v Trnavskom samosprávnom kraji (TTSK), verejnosti ho sprístupnili už vlani 15. decembra. Cieľom je, aby verejnosť vybavila viaceré agendy na jednom mieste.
Súčasťou centra sú aj agendy polície, a to oddelenie dokladov a evidencia vozidiel, ktoré predtým sídlili na Múzejnej ulici. V prvých dňoch klientske centrum fungovalo v testovacej prevádzke. Šutaj Eštok avizoval otvorenie ďalších centier. „V rámci modernizácie pokračujeme ďalej s otváraním klientskych centier a už v najbližšom období nás čaká otvorenie druhého klientskeho centra v rámci Bratislavy, v Pezinku, v Liptovskom Mikuláši, Michalovciach či Trebišove,“ ozrejmil.
V súvislosti s konsolidáciou skonštatoval, že na základe dohody vo vláde sa netýka okresných úradov. Zefektívnením prešlo vlani desať percent úradníkov. „Klientske centrá sú predĺženou rukou vlády v regiónoch, ich ďalšie personálne decimovanie by asi nebolo najlepším krokom. Samozrejme, jednotliví prednostovia okresných úradov v závislosti od okresu a regiónu majú v rámci konsolidácie možnosť, ak vidia priestor, pristúpiť k optimalizácii týchto pracovných činností,“ vysvetlil.
