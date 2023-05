V Dunajskej Strede pripomenuli Medzinárodný deň sestier konferenciou

Dunajská Streda 30. mája (TASR) - Medzinárodný deň sestier šiestykrát v Dunajskej Strede pripomenul Dunajskostredský deň ošetrovateľstva. Ústrednou témou celoslovenskej konferencie boli Naše sestry, naša budúcnosť, hlavnými témami právne rozmery pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, oddanosť, odbornosť i rozvoj. Informovala o tom Bianka Krejčíová, PR špecialistka siete Svet zdravia.



"V dnešnej dobe sa autorita zdravotnej sestry stráca a stávajú sa akoby neviditeľnými. Bolo by potrebné vrátiť týmto neopomenuteľným pracovníčkam v zdravotníctve postavenie, ako mávali v minulosti. Dnešok môže byť začiatkom, aby sme tieto ciele začali napĺňať. Zdravotníctvo je neustále vystavované sťažnostiam, preto sme konferenciu zamerali na právne rozmery, zároveň sme chceli poukázať na našu odbornosť. A v neposlednom rade sme sa venovali veľmi dôležitej zložke ošetrovateľskej starostlivosti, a to správnej forme komunikácie," uviedla námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Nemocnice Svet zdravia Dunajská Streda Henrieta Földosová.



Slogan konferencie podľa Földosovej poukazuje na to, že sestry nemajú stáť len v prvej línii starostlivosti, ale aj v prvej línii zmien. Medzinárodný deň sestier i májový Medzinárodný deň pôrodných asistentiek sú každoročne podľa jej vyjadrenia dňami celosvetových osláv dvoch náročných a ušľachtilých povolaní. "Sestry v mnohých krajinách čelia nedoceneniu, obťažovaniu, stigmatizácii, ba dokonca sú obeťami slovných či fyzických útokov. V mnohých krajinách sú ohrozené vojenskými konfliktmi. Sú potrebné, ale neviditeľné. Cesta k naplneniu poslania ošetrovateľstva je zložitá, ale dosiahnuteľná," dodala Földosová.