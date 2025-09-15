Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V Dunajskej Strede sa uskutočnilo podujatie Tour de Kukkonia

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Modernú organizáciu zabezpečila čipová časomiera a sprievodné vozidlá.

Autor TASR
Dunajská Streda 15. septembra (TASR) - Piaty ročník cyklistického podujatia Tour de Kukkonia, ktorý sa uskutočnil v pondelok v Dunajskej Strede, priniesol preteky pre športovcov, rodinnú cyklotúru, ale aj sprievodný program. TASR o tom informovali z občianskeho združenia (OZ) Kukkonia.

Súčasťou sprievodného programu bola BMX šou s Kempf Zozom, športové aktivity, detská prekážková dráha, dopravné ihrisko, tombola či poradenstvo v oblasti zdravého životného štýlu. Modernú organizáciu zabezpečila čipová časomiera a sprievodné vozidlá. Jazda viedla po cyklotrasách a čiastočne uzavretých cestách.

Ako uviedlo OZ, sú to viac než len športové preteky. „Je to komunitný sviatok pohybu, zdravého životného štýlu a krás Žitného ostrova,“ uviedli. Podujatie organizuje OZ Kukkonia v spolupráci s mestom Dunajská Streda a Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Žitný ostrov.
