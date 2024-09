V Dunajskej Strede schválili zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností

Dunajská Streda 25. septembra (TASR) - Mestské zastupiteľstvo v Dunajskej Strede schválilo na utorkovom (24. 9.) zasadnutí zvýšenie sadzieb dane z nehnuteľností. Cieľom je zabezpečenie vyrovnaného rozpočtu v roku 2025. Primátor mesta Zoltán Hájos TASR ozrejmil, že samospráva reaguje najmä na neistotu v budúcich výnosoch z podielových daní.



"Zvýšenie sadzieb dane z pozemkov, dane zo stavieb, dane z bytov a nebytových priestorov od 1. januára 2025 je navrhnuté z dôvodu nevyhnutného navýšenia príjmov bežného rozpočtu na rok 2025 a tým odstránenia jeho schodku, aby rozpočet mesta na rok 2025 bol zostavený ako vyrovnaný," uvádza sa v dôvodovej správe návrhu zmien všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dani z nehnuteľností.



Primátor priblížil, že samospráva reaguje okrem neistoty v budúcich príjmoch z podielových daní (dane z príjmu fyzických osôb) aj na dôsledky inflácie či neistý makroekonomický vývoj. Podotkol, že mesto si musí naďalej plniť svoje základné funkcie. "Aj z týchto dôvodov sme sa rozhodli, že pristúpime k takej citlivej záležitosti, ako je zvýšiť daň z nehnuteľností. Pri miere jej zvyšovania sme zobrali do úvahy sadzby dane v okolitých okresných mestách," dodal Hájos pre TASR.



Výnosy z dane z nehnuteľností by mali v roku 2025 oproti súčasnosti vzrásť v Dunajskej Strede o viac ako tri milióny eur. Napríklad ročná sadzba dane za byt by sa mala v meste zvýšiť z 0,4 eura na 0,68 eura za štvorcový meter. V prípade priemyselných stavieb pôjde o nárast z 2,50 eura na 4,45 eura. Zvyšujú sa aj ďalšie sadzby dane z nehnuteľností.



Mestskí poslanci na utorkovom zasadnutí odsúhlasili aj zvýšenie poplatkov za komunálne odpady na úrovni predpokladanej medziročnej inflácie (približne tri percentá). V prípade fyzických osôb ide o nárast ročného poplatku približne zo 49 eur na 50,6 eura.