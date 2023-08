V Dunajskej Strede skvalitňujú služby pre cyklistov

Dunajská Streda 8. augusta (TASR) - Moderné zázemie pre bicykle sprístupnila v areáli Thermalparku Dunajská Streda Oblastná organizácia cestovného ruchu (OOCR) Žitný ostrov - Csallóköz. TASR o tom informoval Martin Palkovič z Krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trnavský kraj.



V rámci rozširovania služieb budú mať cyklisti možnosť požičať a zároveň aj bezpečne si uschovať bicykle. "Thermalpark je jednou z najvýznamnejších turistických atrakcií na Žitnom ostrove s návštevnosťou takmer 450.000 ľudí ročne. Mnohí z nich tu trávia letnú dovolenku, ku ktorej patrí aj aktívny oddych na bicykli. Úschovňou a požičovňou bicyklov im vychádzame v ústrety, aby mohli objavovať aj ďalšie zaujímavosti regiónu," uviedol podpredseda Trnavského samosprávneho kraja (TTSK) Rastislav Mráz.



Obľuba autokempingov rastie a priaznivci tohto štýlu dovolenkovania si čoraz častejšie so sebou berú aj bicykle. "Bicyklovanie na Žitnom ostrove je vďaka minimálnemu prevýšeniu nenáročné a stáva sa čoraz populárnejším. Turisti môžu obdivovať Dunaj alebo sa zastaviť pri unikátnych vodných mlynoch," doplnil predseda predstavenstva OOCR Žitný ostrov Gábor Somogyi.



Úschovňa a požičovňa bicyklov sa nachádza priamo pri recepcii a bola spolufinancovaná TTSK prostredníctvom Krajskej inovačnej a rozvojovej agentúry cez členský príspevok OOCR Žitný ostrov. Zároveň v nej nájdu náradie určené na nevyhnutný servis a nabijú si v nej batérie svojich elektrobicyklov či kolobežiek.



"Každý víkend a počas štátnych sviatkov majú záujemcovia k dispozícii špeciálny autobus. Od kempingu ich odvezie do Gabčíkova a Vojky nad Dunajom. Po nenáročnej cyklotrase sa môžu vydať napríklad do Šamorína alebo si spraviť okruh okolo Dunaja. Miesto v cyklobuse je možné rezervovať si online cez krajzazitkov.sk," informoval Palkovič.