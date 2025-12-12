< sekcia Regióny
V Dunajskej Strede v pondelok otvoria nové klientske centrum
Autor TASR
Trnava/Dunajská Streda 12. decembra (TASR) - V Dunajskej Strede od pondelka 15. decembra otvoria nové klientske centrum tamojšieho okresného úradu. Obyvatelia okresu nájdu pod jednou strechou množstvo agend pre rôzne životné situácie. Informoval o tom hovorca Ministerstva vnútra (MV) SR Matej Neumann.
„Obyvatelia okresu tu nájdu na jednej adrese pracoviská okresného úradu pre živnostenské podnikanie, cestnú dopravu, úsek starostlivosti o životné prostredie, taktiež pozemkový a lesný odbor, ako aj služby osvedčovania podpisov na listinách,“ priblížil hovorca.
Odbor katastra bude naďalej sídliť na Agátovej ulici. Súčasťou klientskeho centra sú aj agendy polície, a to oddelenie dokladov a evidencia vozidiel, ktoré predtým sídlili na Múzejnej ulici. V prvých dňoch bude klientske centrum fungovať v testovacej prevádzke.
