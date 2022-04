DIEŤA VO VÝŤAHOVEJ ŠACHTE: Vyslobodzovali ho hasiči

Dunajská Streda 5. apríla (TASR) – Maloletú osobu uviaznutú vo výťahovej šachte vyslobodzovali hasiči v Dunajskej Strede v bytovom dome na Záhradníckej ulici v pondelok (4. 4.) okolo 20.00 h. Pri páde utrpela zlomeniny dolných končatín, informovala o tom hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trnave Lena Košťálová.



"Pri zásahu bola pri vedomí," uviedla hovorkyňa. Hasiči pomocou lezeckej techniky zliezli do šachty, kde jej poskytli predlekársku prvú pomoc. Následne bola naložená na chrbticovú dosku a evakuovaná zo šachty von a odovzdaná do starostlivosti záchrannej zdravotnej služby. Evakuáciu podľa Košťálovej komplikoval úzky priestor výťahovej šachty.



Polícia v Dunajskej Strede začala vo veci trestné stíhanie pre prečin ublíženia na zdraví s následkom ťažkej ujmy. Podľa informácií krajskej policajnej hovorkyne v Trnave Márie Linkešovej matka s dvomi maloletými deťmi vo veku tri a 11 rokov zostali uväznení medzi druhým a tretím podlažím vo výťahu a privolali pomoc. Staršie z detí však opustilo výťah a spadlo do výťahovej šachty. "Presné príčiny a okolnosti, za ktorých došlo k zraneniu chlapca, polícia naďalej vyšetruje. Výťah bol po udalosti uzavretý a bude mimo prevádzky až do odstránenia poruchy," doplnila Linkešová.