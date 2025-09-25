< sekcia Regióny
V dvoch mestách a dvoch obciach na východe pribudli detské ihriská
Všetky spomínané ihriská vybudovali už na základe nových, zjednodušených podmienok.
Autor TASR
Trebišov/Levoča 25. septembra (TASR) - V dvoch mestách a dvoch obciach na východe Slovenska pribudli nové detské inkluzívne ihriská. Slávnostne ich tento týždeň otvorili za prítomnosti ministra práce, sociálnych vecí a rodiny Erika Tomáša (Hlas-SD). Nové hracie plochy tak môžu využívať obyvatelia Levoče, Trebišova a obcí Hudcovce a Turcovce v okrese Humenné. Minister upozornil, že projekt „Ihrisko pre každé dieťa“ vytvára priestor pre spoločnú hru zdravých aj zdravotne znevýhodnených detí.
Všetky spomínané ihriská vybudovali už na základe nových, zjednodušených podmienok. Prijímatelia tak mohli použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej zakomponované.
„Toto ihrisko nie je len obyčajným priestorom na hranie. Je miestom, ktoré vytvára rovnaké príležitosti pre všetky deti, kde sa stretávajú deti bez zdravotných obmedzení aj deti so zdravotným znevýhodnením a učia sa spolu žiť v tolerancii a rešpekte. S potešením môžem povedať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR stojí za týmto významným projektom, ktorý od apríla minulého roka podporujeme prostredníctvom zjednodušených pravidiel pre výstavbu inkluzívnych ihrísk,“ skonštatoval Tomáš.
Z poskytnutej dotácie sa financujú iba oprávnené výdavky, akými sú samotné hracie prvky, prvky umiestnené v rámci oddychovej zóny pre návštevníkov ihriska, napríklad mobiliár, alebo výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie do výšky päť percent z dotácie.
V roku 2025 bolo úspešných 83 žiadateľov o pridelenie dotácie na realizáciu inkluzívnych ihrísk za 4,1 milióna eur. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt možno predkladať od 1. novembra do konca roka.
Všetky spomínané ihriská vybudovali už na základe nových, zjednodušených podmienok. Prijímatelia tak mohli použiť vlastný návrh detského inkluzívneho ihriska, pričom minimálne tri inkluzívne prvky podľa vlastného výberu musia byť aj naďalej zakomponované.
„Toto ihrisko nie je len obyčajným priestorom na hranie. Je miestom, ktoré vytvára rovnaké príležitosti pre všetky deti, kde sa stretávajú deti bez zdravotných obmedzení aj deti so zdravotným znevýhodnením a učia sa spolu žiť v tolerancii a rešpekte. S potešením môžem povedať, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR stojí za týmto významným projektom, ktorý od apríla minulého roka podporujeme prostredníctvom zjednodušených pravidiel pre výstavbu inkluzívnych ihrísk,“ skonštatoval Tomáš.
Z poskytnutej dotácie sa financujú iba oprávnené výdavky, akými sú samotné hracie prvky, prvky umiestnené v rámci oddychovej zóny pre návštevníkov ihriska, napríklad mobiliár, alebo výdavky na vypracovanie projektovej dokumentácie do výšky päť percent z dotácie.
V roku 2025 bolo úspešných 83 žiadateľov o pridelenie dotácie na realizáciu inkluzívnych ihrísk za 4,1 milióna eur. Žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekt možno predkladať od 1. novembra do konca roka.