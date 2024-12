V dvoch najväčších mestách na Spiši finišujú prípravy na vianočné trhy

Spišská Nová Ves/Poprad 12. decembra (TASR) - V dvoch najväčších mestách na Spiši v týchto dňoch finišujú prípravy na tradičné vianočné trhy. Mesto Poprad na sociálnej sieti informovalo, že v piatok (13. 12.) sa začne o 10.00 h jarmok na Námestí sv. Egídia. V rovnaký deň sa na vianočné trhovisko premení aj Letná ulica v centre Spišskej Novej Vsi.



Pre návštevníkov 21. ročníka popradského jarmoku bude k dispozícii 108 stánkov s rôznym sortimentom, a to nielen v podobe gastronomických špecialít, ale aj vianočného tovaru všetkého druhu. "V sobotu 14. decembra dopoludnia je pripravená tradičná zabíjačka s ochutnávkou špecialít. Jarmok bude obohatený o sprievodný kultúrny program na pódiu v priestore medzikostolia," uviedlo mesto.



Okrem jarmočného diania seriál programov Popradské Vianoce ponúkne cez víkend filmové predstavenie i divadielko pre deti či koncert cirkevných speváckych zborov. V nedeľu (15. 12.) večer si môžu návštevníci vychutnať aj III. adventný vežový koncert v podaní Dychovej hudby Popradčanka. Jarmok potrvá v centre mesta do 21. decembra.



V Spišskej Novej Vsi sa v piatok začne v poradí už 34. ročník Vianočného trhu, na ktorom sa zúčastní približne 110 predajcov a poskytovateľov služieb. "V predajných stánkoch bude mať zastúpenie široký sortiment spotrebného a potravinárskeho tovaru, obohatený o predaj vianočných stromčekov, výrobkov z dreva a prútia, ozdobných darčekových predmetov, cukroviniek či medovníkov. Chýbať nebudú ani stánky s občerstvením," informovala pracovníčka pre styk s médiami na tamojšom mestskom úrade Edita Gondová. Aj tento rok v meste odprezentujú zabíjačku s ponukou zabíjačkových špecialít.



Počas Vianočného trhu sa budú otužilci - Pstruhy Slovenského raja kúpať priamo v centre mesta pri Levočskej bráne. Navyše, každého odvážlivca, ktorý vojde do kade s vodou, odmenia živým pstruhom. Takýmto spôsobom sa snažia propagovať zdravý životný štýl. "V stánku pred Levočskou bránou budú môcť v piatok návštevníci ochutnať aj ´primátorské pankuški´. Členovia Klubu dôchodcov Lipa tam každému ponúknu sladkú šišku," dodala Gondová.



Vianočnú atmosféru trhu dotvorí kultúrny program, ktorý pripravilo mestské kultúrne centrum na pódiu pred Levočskou bránou na Letnej ulici. Návštevníci sa môžu tešiť na divadelné predstavenie Škriatkovsky dobré Vianoce, vystúpenie folklórnej skupiny z Veľkého Folkmára a v sobotu 14. decembra Vianočný trh spríjemní spevácka skupina Lipa. V Spišskej Novej Vsi potrvá trh do nedele 15. decembra.