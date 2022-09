V dvoch nitrianskych ZŠ budú pôsobiť zdravotní asistenti

Nitra 5. septembra (TASR) - Viac ako 6000 školákov sa v pondelok po prázdninách vrátilo späť do 14 základných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Nitra. Ako informovala radnica, takmer 2700 detí v ten istý deň nastúpilo do 28 materských škôl (MŠ).



Presné počty žiakov v ZŠ bude mesto poznať až po 15. septembri, keď sa čísla v jednotlivých školách definitívne ustália. "V minulom školskom roku sme mali na našich ZŠ 6618 žiakov," uviedol magistrát. Mestu sa od septembra podarilo získať do škôl zdravotných asistentov, ktorí budú pomáhať deťom s diagnózou diabetes. "Pôsobiť budú na ZŠ Fatranská a na ZŠ Škultétyho," oznámil mestský úrad. V škôlkach sa tento rok podarilo radnici zvýšiť počet tried o dve, jedna pribudne na ZŠ s MŠ Na Hôrke a druhá na ZŠ s MŠ Novozámocká.



Radnica nepredpokladá, že by vyučovanie v novom školskom roku vážnejšie ohrozilo ochorenie COVID-19. "Malo by sa už brať ako bežná chrípka. Ak sa objaví pozitívny žiak, do karantény už nepôjde celá trieda, ale iba na ochorenie pozitívne dieťa. Rúška už nebudú povinné, ich nosenie bude na dobrovoľnej báze. Podľa pokynov z ministerstva školstva musia rodičia na začiatku školského roka predložiť písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti dieťaťa," dodal mestský úrad.