V dvoch obciach BBSK si obyvatelia volia v sobotu nových starostov
V Malých Stracinách si obyvatelia svojho nového starostu vyberajú spomedzi dvoch kandidátov.
Autor TASR
Kesovce/Malé Straciny 21. marca (TASR) - V obci Kesovce v okrese Rimavská Sobota a Malé Straciny v okrese Veľký Krtíš si obyvatelia v sobotu volia nových starostov. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.
V obci Kesovce sa o post starostu uchádza 28-ročný Tomáš Szajkó (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, Smer-SD). Ako priblížil predseda miestnej volebnej komisie (MVK) Štefan Szajkó, voľby majú pokojný priebeh, ľudia chodia voliť priebežne. Na zozname voličov je tu zapísaných 187 obyvateľov.
V Malých Stracinách si obyvatelia svojho nového starostu vyberajú spomedzi dvoch kandidátov. O ich priazeň sa v doplňujúcich voľbách uchádzajú 27-ročná Júlia Kaššáyová (Hlas-SD) a 26-ročný Marek Murár (Republika). Predsedníčka MVK Ingrid Furáková uviedla, že voľby tu prebiehajú pokojne a bez problémov. Obec má v súčasnosti 130 oprávnených voličov, svoje volebné právo z nich už podľa jej slov využila zhruba tretina.
V sobotu o 7.00 h sa v 15 obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Voliči si v doplňujúcich komunálnych voľbách vyberajú starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.
V obci Kesovce sa o post starostu uchádza 28-ročný Tomáš Szajkó (Magyar Szövetség - Maďarská aliancia, Smer-SD). Ako priblížil predseda miestnej volebnej komisie (MVK) Štefan Szajkó, voľby majú pokojný priebeh, ľudia chodia voliť priebežne. Na zozname voličov je tu zapísaných 187 obyvateľov.
V Malých Stracinách si obyvatelia svojho nového starostu vyberajú spomedzi dvoch kandidátov. O ich priazeň sa v doplňujúcich voľbách uchádzajú 27-ročná Júlia Kaššáyová (Hlas-SD) a 26-ročný Marek Murár (Republika). Predsedníčka MVK Ingrid Furáková uviedla, že voľby tu prebiehajú pokojne a bez problémov. Obec má v súčasnosti 130 oprávnených voličov, svoje volebné právo z nich už podľa jej slov využila zhruba tretina.
V sobotu o 7.00 h sa v 15 obciach na Slovensku otvorili volebné miestnosti. Voliči si v doplňujúcich komunálnych voľbách vyberajú starostu alebo poslancov obecného zastupiteľstva. Volebné miestnosti budú otvorené do 22.00 h.