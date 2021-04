V dvoch VOC v Šali a Štúrove zaočkujú cez víkend Modernou 2000 ľudí

Šaľa 24. apríla (TASR) – Sieť veľkokapacitných očkovacích centier sa od tohto víkendu rozširuje o centrá v Šali a Štúrove. Ich zriadenie pripravil Nitriansky samosprávny kraj (NSK) v spolupráci so spoločnosťou Nemocnica Agel Komárno v zmysle poverenia ministerstva zdravotníctva. „Chceme vyjsť v ústrety záujemcom o vakcinovanie v lokalitách, kde sa dosiaľ neočkovalo,“ skonštatoval predseda NSK Milan Belica. Zastupiteľstvo NSK vyčlenilo na zriadenie a prevádzku obidvoch veľkokapacitných očkovacích centier po 290.000 eur, ktoré bude samospráva žiadať v plnom rozsahu refundovať.



Očkovanie v Šali sa začalo bezprostredne po otvorení očkovacieho centra na Ulici M. R. Štefánika 12 v sobotu po ôsmej hodine. Vakcinovať sa bude aj v nedeľu (25. 4.). Päť očkovacích tímov bude mať počas obidvoch dní k dispozícii po 650 vakcín. Očkovanie vo veľkokapacitnom očkovacom centre v Štúrove sa spustí po jeho otvorení v nedeľu po 8.00 h v priestoroch Polikliniky NSK na Jesenského ulici 85. Šesť očkovacích tímov bude môcť zaočkovať 650 ľudí. „Počas týchto očkovacích dní má byť v oboch centrách podaných spolu 2000 vakcín Moderna, očkujú sa ľudia nad 60 rokov. Ministerstvo zdravotníctva chce v súčasnosti očkovať len ľudí vo veku 60 rokov a viac, ale pri dostatku vakcín plánuje zníženie vekovej hranice aj pod 60 rokov veku. Nie je vylúčené, že by sa tak mohlo stať už na budúci týždeň,“ povedal lekár NSK Ľubomír Ševčík.



Prvé veľkokapacitné očkovacie centrum v Nitrianskom kraji začalo fungovať v Nitre 20. marca. Do pondelka (19. 4.) v ňom zdravotníci zaočkovali 15.080 ľudí.