V eko-vzdelávacom areáli Pekný les pribudol interaktívny chodník

Horné Hámre 1. mája (TASR) – V eko-vzdelávacom areáli Pekný les, ktorý vzniká na okraji obce Horné Hámre v okrese Žarnovica, pribudol nový interaktívny náučný chodník. Návštevníkov hravou formou oboznámi so životom v lese a jeho obyvateľmi. TASR o tom informovala Gabriela Matlovičová z oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Gron.



Interaktívny náučný chodník je dlhý približne 500 metrov, prekonáva však pomerne veľké prevýšenie. Chodník má šesť zastavení a jeho súčasťou sú interaktívne prvky ako napríklad pobytové stopy či lesné pexeso.



"Náučný chodník začína nad areálom, pri cykloodpočívadle neďaleko hornohámorskej kalvárie. Od vstupnej brány vedie trasa lesným chodníčkom až k fotopointu na Smelom vrchu," uviedla Paulína Kopčová z neziskovej organizácie Stefani, ktorá stojí za projektom eko-vzdelávacieho areálu Pekný les. Ako dodala, za zdolanie stúpania chodník návštevníkov odmení výhľadmi na Kľakovskú dolinu.



Eko-vzdelávací areál Pekný les, ktorý vzniká na okraji Horných Hámrov, má verejnosti, a to najmä rodinám s deťmi, poskytnúť atraktívne turistické zázemie. Areálom i novým náučným chodníkom návštevníkov sprevádza lesný škriatok Hámroš, ktorý deti i dospelých učí, ako sa správať k prírode, lesu a zvieratám v ňom.



"Areál Pekný les by sme radi sprístupnili v režime víkendovej prevádzky na začiatku júna. Počas pracovných dní bude areál zatiaľ fungovať na objednávku pre materské i základné školy či iné subjekty," priblížila Kopčová s tým, že interaktívny náučný chodník je turistom či cykloturistom prístupný bez obmedzení.