V Ekocentre Čunovo budú diskutovať o perspektívach cyklodopravy
Témy zahŕňajú aj budúce plány rozvoja cyklodopravy na štátnej i regionálnej úrovni.
Autor TASR
Bratislava 12. septembra (TASR) – Vývoj cyklodopravy na Slovensku, plány jej rozvoja i najpálčivejšie problémy, ktoré so snahami o jej rozšírenie súvisia, budú témou diskusie pri príležitosti Európskeho týždňa mobility. Názory v nej zaznejú v stredu (17. 9.) o 18.00 h v Ekocentre Čunovo. Informoval o tom Bratislavský samosprávny kraj (BSK).
„Odborníci budú diskutovať o hlavných prekážkach rozvoja a skvalitňovania siete cyklotrás, ako aj o príčinách narastajúcich konfliktov medzi vodičmi a cyklistami a ich možných riešeniach,“ priblížila hovorkyňa BSK Lucia Forman. Témy podľa jej slov zahŕňajú aj budúce plány rozvoja cyklodopravy na štátnej i regionálnej úrovni. „Diskutovať sa bude aj o tom, či sa cyklodoprava môže stať v slovenských podmienkach reálnou súčasťou udržateľnej mobility,“ dodala hovorkyňa, ktorá tiež avizovala účasť národného cyklokoordinátora Petra Klučku z Ministerstva dopravy (MD) SR, stratéga pre udržateľnú mobilitu Petra Jesenského, zastupujúceho BSK, i viceprimátora Malaciek Milana Ondroviča.
„Súčasťou podujatia bude aj jedinečná možnosť vyskúšať si virtuálnu realitu na bicykli,“ dodala Forman o podujatí, na ktoré je vstup voľný.
