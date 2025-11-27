< sekcia Regióny
V ekocentre Včelí kRaj pribudla interaktívna tabuľa o opeľovačoch
Autor TASR
Kokava nad Rimavicou 27. novembra (TASR) - Vo vzdelávacom environmentálnom centre Včelí kRaj v Liešnici neďaleko Kokavy nad Rimavicou pribudla interaktívna tabuľa o opeľovačoch. Predstavuje päť tém, ktorými návštevníkom sprostredkujú základné poznatky o včelách. TASR o tom informoval David Turčáni z ekocentra.
Dodal, že po novom im bude tabuľa pomáhať vysvetliť deťom i dospelým súvislosti zo sveta opeľovačov. „Sú to napríklad včelí tanec, rojenie včiel, vývoj včely v bunke, tvorba medu i zbieranie peľu,“ objasnil a spomenul, že záujemcom bude k dispozícii tablet. Prostredníctvom neho budú môcť získavať informácie z tabule aj samostatne. Je však aj možnosť stiahnuť si aplikáciu do svojho zariadenia.
Priblížil, že keď návštevník vojde do budovy centra, uvidí na stene ilustráciu. Zobrazuje vidiecku krajinu a pripomína včelí raj. „Pomocou smartfónu alebo tabletu a použitím aplikácie, ktorá je voľne stiahnuteľná, vie človek tieto ilustrácie rozhýbať,“ podotkol s tým, že je to niečo ako virtuálna realita. Doplnil, že jednotlivé výjavy sa začnú pohybovať a animácia návštevníka oboznámi s jednotlivými témami. Autorkou steny je slovenská ilustrátorka.
Podpredseda Banskobystrického samosprávneho kraja pre regionálny rozvoj Ján Beljak povedal, že kraj podporil tento projekt sumou 5500 eur. Vyzdvihol, že Včelí kRaj podporuje návštevnosť kraja a regionálny rozvoj.
Včelnica funguje v Liešnici od roku 2013. Do areálu pribudol aj Motýlí dom, ktorý približuje návštevníkom svet motýľov. Včelnicu počas sezóny navštevujú školské zájazdy i dospelí, rodiny i začínajúci včelári. Záujem prejavujú aj turisti zo Slovenska i zo zahraničia. „Programy sú rôzne, zážitkové, bádateľské. V lete chodíme ku včelám, v zime sa snažíme cez tie včelie produkty priblížiť tému školákom,“ reagoval Turčáni tým, že sa venujú hlavne základným školám. Prichádzajú však aj stredoškoláci a vysokoškoláci.
