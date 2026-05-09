< sekcia Regióny
V Elektrárni Piešťany je komunitné podujatie Puding pána Wintera
Súčasťou programu je hudba, divadelné predstavenie pre deti, ako aj joga v záhrade.
Autor TASR
Piešťany 9. mája (TASR) - V priestoroch Elektrárne Piešťany sa v sobotu popoludní koná komunitné a charitatívne podujatie Puding pána Wintera, ktoré spája históriu, kultúru a pomoc tým, ktorí ju potrebujú. Výťažok z podujatia je určený na podporu projektu Poradňa pre rizikové deti, informovala TASR správkyňa nadácie AXIS Jana Sabová.
„Podujatie je inšpirované osobnosťou Ľudovíta Wintera - vizionára, ktorý zásadne ovplyvnil rozvoj mesta,“ priblížila. Organizátori nadväzujú na jeho odkaz a vytvárajú priestor, kde sa stretáva komunita, rodiny aj partneri v príjemnej a neformálnej atmosfére.
„Ide o pokojný piknik, kde si návštevníci môžu oddýchnuť, stretnúť sa a stráviť čas spolu. Program je navrhnutý tak, aby si na svoje prišli deti aj dospelí,“ dodala. Súčasťou programu je hudba, divadelné predstavenie pre deti, ako aj joga v záhrade. Tiež drobné občerstvenie a symbolický puding, ktorý odkazuje na historické prepojenie s rodinou Winterovcov.
Výťažok z podujatia poputuje na podporu projektu Poradňa pre rizikové deti, ktorý realizuje nadácia a pomáha rodinám s deťmi v náročných životných situáciách.
„Podujatie je inšpirované osobnosťou Ľudovíta Wintera - vizionára, ktorý zásadne ovplyvnil rozvoj mesta,“ priblížila. Organizátori nadväzujú na jeho odkaz a vytvárajú priestor, kde sa stretáva komunita, rodiny aj partneri v príjemnej a neformálnej atmosfére.
„Ide o pokojný piknik, kde si návštevníci môžu oddýchnuť, stretnúť sa a stráviť čas spolu. Program je navrhnutý tak, aby si na svoje prišli deti aj dospelí,“ dodala. Súčasťou programu je hudba, divadelné predstavenie pre deti, ako aj joga v záhrade. Tiež drobné občerstvenie a symbolický puding, ktorý odkazuje na historické prepojenie s rodinou Winterovcov.
Výťažok z podujatia poputuje na podporu projektu Poradňa pre rizikové deti, ktorý realizuje nadácia a pomáha rodinám s deťmi v náročných životných situáciách.