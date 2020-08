V Jaslovských Bohuniciach pozitívne otestovali ďalších sedem ľudí

Jaslovské Bohunice 24. augusta (TASR) – Počet pozitívne testovaných na COVID-19 sa v elektrárni v Jaslovských Bohuniciach zvýšil o sedem na celkových deväť. Všetci testovaní sú zamestnancami údržby a správy zariadení, takže výroba a dodávka elektriny nie je ohrozená. Informovala o tom manažérka pre medzinárodné vzťahy, životné prostredie a komunikáciu Slovenských elektrární (SE), a.s. Oľga Baková.



Prví dvaja zamestnanci elektrárne boli pozitívne testovaní vo štvrtok (20. 8.), SE vzápätí pristúpili k testovaniu všetkých, ktorí prišli, alebo mohli prísť s nimi do kontaktu. "Dovedna išlo o takmer 200 zamestnancov, z ktorých bolo pozitívne testovaných sedem osôb. Všetci, ktorí prišli do blízkeho kontaktu s pozitívne testovanými, sú v karanténe. Zároveň sme prijali aj ďalšie okamžité opatrenia na minimalizáciu rizika prenosu ochorenia na ďalšie osoby, vrátane presunu zamestnancov, ktorých charakter práce to umožňuje, na home office," uviedla Baková.