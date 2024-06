V eurovoľbách budú voliť aj v domove sociálnych služieb v Hriňovej

Hriňová 5. júna (TASR) - V sobotných (8. 6.) voľbách do Európskeho parlamentu (EP) budú voliť aj klienti domova sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese. TASR o tom informovala sociálna pracovníčka Mária Očenášová.



Dodala, že 26 prijímateľov požiadalo o možnosť voliť priamo v zariadení. Z toho traja ľudia v ňom majú trvalý a 23 prechodný pobyt. Podľa nej v apríli zisťovali záujem svojich obyvateľov, ktorí sa chcú zúčastniť na voľbách do Európskeho parlamentu a potrebujú pomoc. Tá sa týkala vybavovania hlasovacích preukazov i zabezpečenia prenosnej volebnej schránky priamo v domove.



Pre všetkých záujemcov s prechodným pobytom, ktorí prosili o pomoc pri vydaní hlasovacieho preukazu, požiadali o ich vydanie. Spolu to bolo 12 obcí a miest. Podotkla, že v súčasnosti ich už majú všetci doručené. "Zároveň sme pre týchto 26 voličov požiadali okrskovú volebnú komisiu o prenosnú volebnú schránku," zdôraznila s tým, že ľudia budú voliť v dohodnutom čase, a to popoludní.



Všetky informácie pre voliča im personál sprostredkuje oznamami na nástenkách a osobne prostredníctvom sociálnych pracovníčok. Tí, ktorí nepožiadali o hlasovacie preukazy a prenosnú volebnú schránku, pôjdu podľa pracovníčky voliť samostatne alebo so svojimi príbuznými mimo zariadenia.



Voľby do EP budú na Slovensku 8. júna. Slováci budú voliť 15 europoslancov na päťročné volebné obdobie. Kandiduje 22 politických strán a jedna koalícia. V stredu o polnoci sa končí volebná kampaň a začína sa moratórium.