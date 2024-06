V eurovoľbách volili aj v domove sociálnych služieb v Hriňovej

Hriňová 8. júna (TASR) - V sobotných voľbách do Európskeho parlamentu (EP) volili aj niektorí klienti domova sociálnych služieb v Hriňovej v Detvianskom okrese. Do zariadenia za nimi prišla okrsková volebná komisia s prenosnou volebnou schránkou.



Ako TASR povedala predsedníčka hriňovskej volebnej komisie číslo dva Zuzana Gondová, v zariadení volilo 25 ľudí. Jedným z nich bol 91-ročný Juraj Fulajtár, ktorý pochádza z Mýtnej v Lučeneckom okrese a v Hriňovej žije tri roky. Objasnil, že doteraz sa vo svojom živote zúčastnil na takmer všetkých voľbách. Zdôraznil, že v sobotu zakrúžkoval dvoch kandidátov na post europoslanca. "Spravodajstvo pozerám v televízii a rád si hľadám informácie z celého sveta," priblížil.



Do prenosnej urny hlasovala v domove aj 81-ročná Emília Murínová. "Žijem tu 12 rokov a ako som tu, nevynechala som ani jedny voľby," spomenula rodáčka z Korytárok v Detvianskom okrese. Zúčastniť na eurovoľbách sa rozhodla, pretože chce, aby mal ľudí v nemocnici kto ošetriť. "Aby neodchádzali mladí lekári ani sestričky do zahraničia, aby tu ostávali a mali všetci lepší život," zhrnula. Podľa nej je takisto dôležité, aby získané eurofondy pre Slovensko išli na správne miesto. "Europoslanec by sa nás mal vedieť zastať. Aby ho bolo vidieť, že niečo pre nás urobil a získali sme fondy," doplnila.



Pre všetkých záujemcov s prechodným pobytom, ktorí poprosili o pomoc pri vydaní hlasovacieho preukazu, požiadalo zariadenie o jeho vydanie. Informovala o tom sociálna pracovníčka Mária Očenášová. Spolu to bolo 12 obcí a miest. Tí, ktorí nepožiadali o hlasovacie preukazy a prenosnú volebnú schránku, volia samostatne alebo so svojimi príbuznými mimo zariadenia.



Na Slovensku sú v poradí piate voľby do Európskeho parlamentu po vstupe SR do Európskej únie. Voliči rozhodnú o 15 poslancoch, ktorí budú zastupovať Slovenskú republiku v EP najbližších päť rokov.